Расследование убийств в Буче

Тела этих восьмерых мужчин, в память о которых создан стихийный мемориал, были найдены в Буче по адресу улица Яблонская, 144. Украинские прокуроры по военным преступлениям называют расследование убийств, произошдших на этой улице, самым важным делом, делом номер один.

Агентство Associated Press и журналисты программы FRONTLINE проанализировали сотни часов сьемки наружных камер наблюдения в Буче, а также перехваченные разговоры российских военных.

Местная жительница Наталья Власенско рассказала репортерам о своем убитом внуке Диме Чаплыгине, который был задержан россиянами в своем доме 4 марта, захватчики обвинили его в передаче информации украинским военным.

"Наставил на меня автомат и сказал — по-хорошему не отдадите его, то будет по-плохому. И затем Дима выскочил из окна, чтобы защитить меня. Он такой веселый уходил, сказал — бабушка, не переживай, я вернусь".

Украинские следователи работают над опознанием тел убитых в Буче Rodrigo Abd/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

Журналисты обратились к экспертам по визуализации данных для лучшего понимания масштабов массового насилия в Буче, происходившего во время захвата города российскими войсками.

Власти Бучи заявляют, что обнаружили свыше 450 тел мужчин, женщин и детей, большинство — со следами насильственной смерти.

Группы мужчин, задержанных в Буче российскими военными AP/AP

Местные жители, не прошедшие так называемую российскую "фильтрацию", подвергались пыткам и затем были убиты. 4 марта водитель такси Иван Скыба оказался в группе из девяти задержанных мужчин. Иван выжил. "Я почувствовал как пуля пронзила мне бок, я упал и не двигался, притворился мертвым", — говорит он.

Адрес на тот момент стал одним из главных командных пунктов оккупационных войск.

Похороны украинского военного. похищенного в марте в Буче Emilio Morenatti/AP

Представитель прокуратуры Тарас Семкив сообщил: "Мы идентифицировали командиров этих частей и мы также идентифицировали большую группу людей, которые в то время находились в Буче по этому адресу".

По данным следователей, это служащие 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизии.

"У нас есть приказ, неважно — гражданские или нет, убивать всех", — говорит российский военный на перехваченной аудиозаписи.