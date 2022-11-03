Расследование убийств в Буче

Расследование убийств в БучеКомментарии
Тела этих восьмерых мужчин, в память о которых создан стихийный мемориал, были найдены в Буче по адресу улица Яблонская, 144. Украинские прокуроры по военным преступлениям называют расследование убийств, произошдших на этой улице, самым важным делом, делом номер один.
Агентство Associated Press и журналисты программы FRONTLINE проанализировали сотни часов сьемки наружных камер наблюдения в Буче, а также перехваченные разговоры российских военных.
Местная жительница Наталья Власенско рассказала репортерам о своем убитом внуке Диме Чаплыгине, который был задержан россиянами в своем доме 4 марта, захватчики обвинили его в передаче информации украинским военным.
"Наставил на меня автомат и сказал — по-хорошему не отдадите его, то будет по-плохому. И затем Дима выскочил из окна, чтобы защитить меня. Он такой веселый уходил, сказал — бабушка, не переживай, я вернусь".
Журналисты обратились к экспертам по визуализации данных для лучшего понимания масштабов массового насилия в Буче, происходившего во время захвата города российскими войсками.
Власти Бучи заявляют, что обнаружили свыше 450 тел мужчин, женщин и детей, большинство — со следами насильственной смерти.
Местные жители, не прошедшие так называемую российскую "фильтрацию", подвергались пыткам и затем были убиты. 4 марта водитель такси Иван Скыба оказался в группе из девяти задержанных мужчин. Иван выжил. "Я почувствовал как пуля пронзила мне бок, я упал и не двигался, притворился мертвым", — говорит он.
Адрес на тот момент стал одним из главных командных пунктов оккупационных войск.
Представитель прокуратуры Тарас Семкив сообщил: "Мы идентифицировали командиров этих частей и мы также идентифицировали большую группу людей, которые в то время находились в Буче по этому адресу".
По данным следователей, это служащие 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизии.
"У нас есть приказ, неважно — гражданские или нет, убивать всех", — говорит российский военный на перехваченной аудиозаписи.