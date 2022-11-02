Волгоградцам рекомендовано пить бутилированную воду после аварии на канализационном коллекторе

Роспотребнадзор рекомендует использовать воду из-под крана жителям центральных районов Волгограда только "в технических целях".

"Во избежание возникновения и распространения кишечных инфекционных заболеваний введен режим гиперхлорирования на водоочистных сооружениях как профилактическая мера. В связи с этим поступающую к потребителям воду следует использовать в технических целях. Для питьевых целей в период стабилизации ситуации следует использовать бутилированную воду, при использовании воды, подвозимой автоцистернами, - после ее кипячения", - говорится в сообщении Роспортебнадзора.

По факту коммунальной аварии, в результате которой без воды остались почти 200 тысяч жителей Волгограда, в том числе в нескольких городских больницах, возбуждено два уголовных дела.

В ночь на пятницу в центре города прорвало старый канализационный коллектор, из-за чего затопило нечистотами прилегающие территории, а в месте аварии образовался огромный провал, сообщает издание "Новости Волгограда".

Центр Волгограда затопило дерьмом из-за аварии на коллекторе



Два района Волгограда остались без воды и отопления, аварии сразу на двух магистральных трубопроводах с фекалиями. Канализационные стоки сливаются в Волгу и Царицу. https://t.co/D20kAeqbqC#волгоград#экологияpic.twitter.com/OLiEt51Fq4 — Activatica (@Activatica) October 31, 2022

На несколько суток была приостановлена подача холодной и горячей воды, школы и детские сады в этих районах были закрыты.

По данным межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, сточные воды из коллектора попали в Волгу.

Губернатор региона Андрей Бочаров пообещал, что первый этап восстановительных работ на аварийном коллекторе должен быть завершён до 4 ноября, однако издание "Волгоград Онлайн" отмечает, что после того как губернатор отрапортовал в среду о восстановлении одной из двух прорвавшихся труб, вновь "забил огромный фонтан фекальных вод". Канализационный коллектор вновь прорвало, только теперь уже в другом месте.

На оперативном совещании после аварии было отмечено, что коллектор прокладывали около 50 лет назад, в советское время, и работы велись с явными нарушениями: в частности, вместо стальных труб уложили спирально-шовные, которые "превратились в труху". При этом большую часть документов о проведении работ найти не удалось.