Украина: переселение и подготовка к обороне

Российские чиновники создают плохие условия в оккупированных районах Херсонской области, что, вероятно, вынуждает местных жителей эвакуироваться, заявляет Институт изучения войны.

Добавив, что российские оккупационные власти в очередной раз изменили свою риторику в отношении Каховской ГЭС и, как утверждает аналитический центр, вероятно, создают информационные условия для продолжения эвакуации с западного берега Днепра и риторически прикрывают вывод российских войск из этого района.

Херсонский оккупационный глава заявил, что его администрация расширяет зону эвакуации на 15 км от Днепра, и привел информацию о том, что Украина готовится к "массированному ракетному удару" по плотине Каховской ГЭС, который, по его словам, вызовет масштабное наводнение и разрушение гражданской инфраструктуры.

Институт изучения войны пришел к выводу, что не существует сценария, при котором Украине было бы выгодно взорвать плотину.

Институт изучения войны также заявляет: Российские оккупационные власти продолжают создавать условия для долгосрочного и постоянного переселения жителей также с восточного берега Днепра, где они готовятся к длительным оборонительным операциям.

Жители сообщают, что российские войска роют окопы и обустраиваются для обороны восточного берега, в том числе вдоль линии Новая Каховка-Днепряны-Корсунка-Голая Пристань и вплоть до Михайловки, которая находится на оккупированной Россией территории в 45 км к югу от Херсона.

Институт изучения войны также начал следить за подтвержденными нападениями украинских партизан.

Разведка Украины сообщила, что российские военные сосредоточили 40 000 человек - большую часть оставшихся регулярных сил в оккупированной Россией Херсонской области, где Россия занимает около 23 000 квадратных километра.

Приоритетное внимание российских военных к Херсонской области, вероятно, привело к снижению эффективности российских сил безопасности в Запорожье - известном очаге партизанской активности.

Растущая нехватка личного состава в России снижает способность российских войск эффективно защищать свои тыловые районы от партизанских атак.