На аукцион выставлен мяч, которым Диего Марадона забил гол "рукой Бога"Комментарии
Euronews
Авторское право скриншот из видео AFP-
Футбольный мяч, которым Диего Марадона забил свой известный гол "рукой Бога" в четвертьфинале чемпионата мира 1986 года против Англии, будет выставлен на аукцион в Лондоне в конце ноября.
Эксперты говорят, что за него можно выручить до трех миллионов фунтов стерлингов.
По окончанию встречи 36 лет назад в Мексике мяч забрал главный арбитр, засчитавший тот самый скандальный гол. Теперь он решил с ним расстаться.