На аукцион выставлен мяч, которым Диего Марадона забил гол "рукой Бога"

Футбольный мяч, которым Диего Марадона забил свой известный гол "рукой Бога" в четвертьфинале чемпионата мира 1986 года против Англии, будет выставлен на аукцион в Лондоне в конце ноября.

Эксперты говорят, что за него можно выручить до трех миллионов фунтов стерлингов.

По окончанию встречи 36 лет назад в Мексике мяч забрал главный арбитр, засчитавший тот самый скандальный гол. Теперь он решил с ним расстаться.