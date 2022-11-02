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Великобритания

На аукцион выставлен мяч, которым Диего Марадона забил гол "рукой Бога"

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 Euronews
Мяч, которым Диего Марадона забил свой знаменитый гол "рукой Бога"
Мяч, которым Диего Марадона забил свой знаменитый гол "рукой Бога"   -   Авторское право  скриншот из видео AFP

Футбольный мяч, которым Диего Марадона забил свой известный гол "рукой Бога" в четвертьфинале чемпионата мира 1986 года против Англии, будет выставлен на аукцион в Лондоне в конце ноября.

Эксперты говорят, что за него можно выручить до трех миллионов фунтов стерлингов.

По окончанию встречи 36 лет назад в Мексике мяч забрал главный арбитр, засчитавший тот самый скандальный гол. Теперь он решил с ним расстаться.