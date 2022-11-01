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Великобритания

Слова главы МВД Великобритании о "нашествии" мигрантов вызвали возмущение

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 Ирина Шелудкова
Мигрантов досматривают и регистрируют в Дувре
Мигрантов досматривают и регистрируют в Дувре   -   Авторское право  Gareth Fuller/PA via AP

Над министром внутренних дел Великобритании Суэллой Браверман сгущаются тучи: многих однопартийцев, представителей оппозиции, правозащитных организаций и общественности возмутили высказывания главы ведомства о миграционном кризисе, прежде всего использованное ею слово "нашествие". 

"Британский народ заслуживает знать, какая партия серьезно относится к тому, чтобы остановить нашествие на наше южное побережье, а какая — нет", — заявила Суэлла Браверман в понедельник в Палате общин. По словам министра, незаконная иммиграция вышла из-под контроля.

При этом министр настаивает, что не вызывают беспокойства условия в расположенном в графстве Кент центре регистрации вновь прибывших, но оппоненты отвечают, что этот центр в Мэнстоне, рассчитанный на 1600 человек, сегодня переполнен —  в нем находятся 4000 мигрантов. 

В воскресенье в центре для мигрантов в Дувре прогремели взрывы. Подозреваемый был найден мертвым поблизости.  Это нападение расследует контртеррористическая полиция. Основная версия — преступление на почве ненависти.