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мир

Кобра вернулась в террариум

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 Viktoria Sinkevich
Королевскую кобру возвращают в террариум
Королевскую кобру возвращают в террариум   -   Авторское право  Euronews

Двухметровая королевская кобра по кличке Гудини, сбежавшая из стокгольмского зоопарка, вернулась в террариум.

Змея выбралась из клетки через потолочную лампу. Работники зоопарка включили пожарную сигнализацию и всех эвакуировали. По словам свидетелей, это происшествие не представляло опасности для посетителей. 

Спасатели искали Гудини целую неделю

Чтобы отследить перемещения кобры, работники зоопарка рассыпали муку, расставляли липкие ловушки и устанавливали камеры для проверки канализационных труб и пустот в стенах. 

В конце концов, беглянка вернулась в свою нору самостоятельно.