Кобра вернулась в террариум

Двухметровая королевская кобра по кличке Гудини, сбежавшая из стокгольмского зоопарка, вернулась в террариум.

Змея выбралась из клетки через потолочную лампу. Работники зоопарка включили пожарную сигнализацию и всех эвакуировали. По словам свидетелей, это происшествие не представляло опасности для посетителей.

Спасатели искали Гудини целую неделю

Чтобы отследить перемещения кобры, работники зоопарка рассыпали муку, расставляли липкие ловушки и устанавливали камеры для проверки канализационных труб и пустот в стенах.

В конце концов, беглянка вернулась в свою нору самостоятельно.