Обнять Тоторо и посидеть рядом с Безликим: в Японии открылся парк развлечений студии "Гибли"

Парк развлечений студии "Гибли" открылся во вторник в японской префектуре Айти.

За воротами посетителей ждет причудливый мир из всемирно известных мультфильмов "Мой сосед Тоторо", "Унесённые призраками", "Небесный замок Лапута" и других - с пушистым котом-автобусом, широко улыбающимся Тоторо и сидящим в поезде Безликим в натуральную величину.

Сейчас парк поделен на три зоны: "Холм молодости", "Большой склад Гибли" и "Лес Дондоко". Для входа в каждую зону требуется отдельный билет с указанием даты и времени посещения. Билеты на ноябрь начали продавать еще в августе.

В "Лесу Дондоко" сельские пейзажи эпохи Сёва окружают построенный к Всемирной выставке "Экспо-2005" дом сестёр Сацуки и Мэй из анимационного фильма "Мой сосед Тоторо", со строительства которого началось сотрудничество префектуры и мультипликаторов.

В будущем к уже доступным для посетителей трём зонам добавятся еще две – "Деревня Мононокэ" и "Долина ведьм". Ожидается, что полностью парк откроется осенью 2023 года.

Парк развлечений студии "Гибли" построен в городе Нагакутэ, на территории, где 17 лет назад проходила Expo 2005. Это совместный проект префектуральных властей и студии "Гибли". Руководил разработкой концепции парка директор студии Горо Миядзаки, старший сын знаменитого режиссера Хаяо Миядзаки. Строительство комплекса, как сообщается, обошлось в 240 миллионов евро.