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США

Муж Нэнси Пелоси идёт на поправку после нападения

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 Euronews
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси с мужем Полом. Декабрь 2019 года
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси с мужем Полом. Декабрь 2019 года   -   Авторское право  Kevin Wolf/Copyright 2019 The AP. All rights reserved.

Напавшему на мужа спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси предъявлены сразу несколько обвинений, среди них — попытка убийства и жестокое обращение с пожилыми людьми.

Пол Пелоси, по словам его жены, успешно перенес операцию и идет на поправку.

42-летний Дэвид Депейп пробрался в дом пары в Сан-Франциско и ударил 82-летнего мужчину молотком по голове.

Сообщают, что нападавший требовал встречи с Нэнси Пелоси.