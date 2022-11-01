Муж Нэнси Пелоси идёт на поправку после нападения

Напавшему на мужа спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси предъявлены сразу несколько обвинений, среди них — попытка убийства и жестокое обращение с пожилыми людьми.

Пол Пелоси, по словам его жены, успешно перенес операцию и идет на поправку.

42-летний Дэвид Депейп пробрался в дом пары в Сан-Франциско и ударил 82-летнего мужчину молотком по голове.

Сообщают, что нападавший требовал встречи с Нэнси Пелоси.