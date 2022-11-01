Карта боевых действий в Украине по данным ISW, 1 ноября

Энерго- и водоснабжение были полностью восстановлены в столице Украины Киеве через 24 часа после того как Россия осуществила очередной массированный ракетный обстрел.

Но Мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что отключения электричества все еще понадобятся в связи со "значительным воздействием" последних российских атак на критическую инфраструктуру.

Институт изучения войны (ISW) полагает, что атаки вероятно были проведены в попытке уменьшить волю Украины к борьбе по мере того как температура воздуха снижается по всей стране.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия выпустила 55 крылатых ракет, 45 из них были сбиты воздушной обороной.

Между тем ситуация на юге Украины и битва за Херсон становятся напряженнее.

Институт изучения войны заявляет, что российские силы, вероятно, продолжают перемещать войска и военную технику через реку Днепр в ожидании украинского наступления в направлении Херсона, но в то же время укрепляют для боевых действий свои позиции вокруг города.

Заместитель главы поддерживаемой Россией оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что российские силы начали оборудовать позиции в Белозёрке и Чернобаевке.

Особенно заслуживает внимания тот факт , что российские коллаборанты готовятся к обороне Чернобаевки, т.к. этот населенный пункт — последний на трассе M14 к северу от Херсона.

Текущая линия фронта располагается менее чем в 20 км от Чернобаевки, и активные усилия по укреплению здесь обороны свидетельствуют об обеспокоенности в связи близящимся украинским наступлением.

Эксперты ISW заявляют, что одновременная эвакуация военной техники с западного берега и подготовка к обороне критических районов вокруг Херсона указывают на серьезную тревогу в отношении российского контроля над западным берегом.

В это время российские чиновники продолжают создавать тяжелые условия в оккупированных районах Херсонской области, вероятно, чтобы заставить местных жителей эвакуироваться.