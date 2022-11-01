Партия "Ликуд" Биньямина Нетаньяху побеждает на выборах в Израиле - экзитпол

Партия "Ликуд" во главе с экс-премьером Израиля, лидером оппозиции Биньямином Нетаньяху занимает первое место по итогам состоявшихся во вторник досрочных выборов в Кнессет.

Такие данные приводятся в экзитполе государственного телеканала "Кан", распространенном после закрытия участков для голосования.Согласно этим данным, партия Нетаньяху получает 30 мандатов в 120-местном парламенте.

Также отмечается, что блок Нетаньяху во главе с "Ликудом" может создать правительственную коалицию из 62 депутатов, а сам бывший премьер, который занимал этот пост с 1996-го по 1999-й и с 2009-го по 2021-й годы, - снова возглавить израильский кабинет министров.

Партия нынешнего премьера Яира Лапида "Еш атид", по предварительным данным, занимает второе место c 22 мандатами.