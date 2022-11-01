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Франция

Велокатафалк выехал на улицы Парижа

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 Андрей Позняков
Велокатафалк
Велокатафалк   -   Авторское право  JULIEN DE ROSA / AFP

Велокатафалк выехал на улицы Парижа для презентации новой технологии, которая призвана сделать церемонии прощания с умершими более экологичными и современными. Французское ритуальное агентство предлагает доставлять гроб с покойным к месту погребения или кремации на специально оборудованном грузовом велосипеде.

Предполагается, что это не только поможет сократить выбросы углекислого газа, но и позволит проводить более тихие и деликатные траурные процессии, а также организовывать их в районах, где запрещено автомобильное движение, – рассказывает директор ритуального агентства Le Ciel & la Terre Изабель Плюмеро:

«Велокатафалк – это предложение для семей, для которых я буду проводить церемонию по-новому, в том числе на кладбище. Появляется возможность для медленного, тихого, спокойного шествия, достаточно неспешного для людей, которые идут и участвуют в процессии (...) Форма для меня настолько же важна, как и содержание. Поэтому для меня очень важно при сопровождении семей предлагать им вложить особый смысл к церемонию, а также добавить красоты. Ведь красота приносит утешение».

Такие велокатафалки уже используются в США и Дании. Во Франции подобный проект реализуют впервые.