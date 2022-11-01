Осенний призыв стартовал в России в условиях войны

После объявления о выполнении планов мобилизации в России начался осенний призыв в армию. Согласно указу президента новобранцами должны стать 120 тыс. человек. Это примерно соответствует показателям прошлых лет.

Осенний призыв продлится до 31 декабря. По закону под него подпадают совершеннолетние мужчины в возрасте до 27 лет, которые не числятся в запасе. Продолжительность службы составляет один год.

Сроки призыва этой осенью были сдвинуты на месяц из-за мобилизации. В Кремле объясняли, что необходимо развести потоки военнослужащих на учебных полигонах. При этом отправлять повестки гражданам для мобилизации должны прекратить, – говорят в министерстве обороны. Власти заявляют, что план по набору 300 тыс. человек для войны в Украине выполнен.

Генштаб обещает не отправлять набранных по этому осеннему призыву срочников на фронт, а также в воинские части на аннексированных в сентябре территориях Украины. Тем не менее, в ходе обучения они могут перейти в иной статус, подписав контракт о службе.