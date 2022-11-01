Жаир Болсонару пообещал следовать конституции, но формально не признал поражение

Жаир Болсонару прервал молчание после состоявшихся в Бразилии всеобщих выборов, по итогам которых он потерял свое президентское кресло.

Уходящий глава государства поблагодарил проголосовавших за него избирателей, пообещал следовать конституции страны, но формально не признал поражение и ни разу не упомянул одержавшего победу Лулу да Силву. Он также прокомментировал охватившую Бразилию волну протестов.

"Нынешние народные волнения стали результатом возмущения и ощущения несправедливости в связи с тем как был осуществлен избирательный процесс. Мирные демонстрации всегда будут приветствоваться. Но наши методы не могут быть такими же как у левых, которые всегда наносят вред населению", — заявил Жаир Болсонару.

Последние два сторонники проигравшего на выборах ультраправого президента блокируют дороги в знак протеста против объявленных итогов голосования. Лидер левых сил Лула да Силва опередил соперника всего на 1,8%. Во вторник Верховный суд Бразилии приказ Федеральной дорожной полиции незамедлительно снять блокаду с транспортных артерий.

Инаугурация новоизбранного президента Лулы да Силвы должна состояться в январе. Он уже в третий раз становится главой государства.

В воскресенье в Бразилии прошел второй тур всеобщих выборов. Лидера Партии трудящихся Лулу да Силву поддержали 50,9% избирателей, консерватора Болсонару получил 49,1%. Разрыв между ними составил 2,1 млн голосов. Около 32 млн граждан не пришли на избирательные участки.