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Бразилия

Жаир Болсонару пообещал следовать конституции, но формально не признал поражение

Access to the comments Комментарии
 Ирина Шелудкова
Жаир Болсонару
Жаир Болсонару   -   Авторское право  BRUNA PRADO / POOL/EPA

Жаир Болсонару прервал молчание после состоявшихся в Бразилии всеобщих выборов, по итогам которых он потерял свое президентское кресло.

Уходящий глава государства поблагодарил проголосовавших за него избирателей, пообещал следовать конституции страны, но формально не признал поражение и ни разу не упомянул одержавшего победу Лулу да Силву. Он также прокомментировал охватившую Бразилию волну протестов. 

"Нынешние народные волнения стали результатом возмущения и ощущения несправедливости в связи с тем как был осуществлен избирательный процесс. Мирные демонстрации всегда будут приветствоваться. Но наши методы не могут быть такими же как у левых, которые всегда наносят вред населению", — заявил Жаир Болсонару. 

Последние два сторонники проигравшего на выборах ультраправого президента блокируют дороги в знак протеста против объявленных итогов голосования. Лидер левых сил Лула да Силва опередил соперника всего на 1,8%.  Во вторник Верховный суд Бразилии приказ Федеральной дорожной полиции незамедлительно снять блокаду с транспортных артерий. 

Инаугурация новоизбранного президента Лулы да Силвы должна состояться в январе. Он уже в третий раз становится главой государства. 

В воскресенье в Бразилии прошел второй тур всеобщих выборов. Лидера Партии трудящихся Лулу да Силву поддержали 50,9% избирателей, консерватора Болсонару получил  49,1%. Разрыв между ними составил 2,1 млн голосов. Около 32 млн граждан не пришли на избирательные участки.