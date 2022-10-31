Азербайджан - Россия - Армения: трёхсторонний саммит в Сочи

Президент Владимир Путин провёл в Сочи переговоры с лидерами Армении и Азербайджана. Заявленная тема - реализация элементов посреднических усилий России между двумя сторонами. Сначала Путин встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, затем состоялась его отдельная встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В 2020 году под эгидой России было подписано трёхстороннее заявление, положившее конец шестинедельной войне в Нагорном Карабахе, унесшей тысячи жизней. В остававшуюся под контролем нагорно-карабахской Армии обороны часть самопровозглашённой республики были введены российские миротворцы.

В сентябре боевые действия возобновились уже на территории Армении, которая обвинила Азербайджан в агрессии. Сильно пострадал армянский город Джермук и прилегающие районы. Ереван говорит, что азербайджанские войска оккупируют более 100 кв. км территории страны.

Боевые действия, в результате которых погибли сотни людей, были остановлены, как утверждалось, благодаря посредничеству США. Россия истолковала это как признак растущей активности Запада на Кавказе и в нынешних переговорах, по мнению аналитиков, намерена продемонстрировать, что сохраняет своё влияние в регионе.