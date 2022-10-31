Еще одна атака на энергосистему Украины

В третий раз за последний месяц, в понедельник утром Россия провела массированную атаку на энергетическую систему Украины. В результате удара по инфраструктуре крупных украинских городов нарушено снабжение населения электроэнергией и водой.

Министерство обороны России заявило, что удар был нанесен по "военному командованию и энергосистемам Украины" отметив, что все намеченные объекты поражены.

Премьер-министр Украины сказал: В понедельник в результате новой волны ударов Москвы по Украине были повреждены 18 объектов, "большинство из которых относятся к сфере энергетики", и пострадали 10 областей, включая Днепр, Черновцы, Кировоград, Запорожье, Харьков, Черкассы и Киев.

Мэр столицы Кличко сообщил, что сразу после атак восемьдесят процентов Киева остались без водоснабжения. Он так же сказал, что российские войска повредили объект, обеспечивающий электроэнергией около 350 000 квартир.

— В связи с массированными обстрелами объектов критической инфраструктуры введены аварийные отключения электроэнергии. Кирилл Тимошенко, заместитель главы Администрации Президента Украины

После атаки по всей Украине ведутся работы по восстановлению энерго- и водоснабжения силами экстренных служб.

Украинские чиновники отреагировали на утреннюю атаку, указав на то, что Россия не заинтересована ни в мирных переговорах, ни в глобальной продовольственной безопасности, а только замораживании жизни всей страны.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в Twitter:

— Вместо того, чтобы сражаться на поле боя, Россия сражается с мирными жителями. Не оправдывайте эти атаки, называя их "ответом". Россия делает это, потому что у нее все еще есть ракеты и желание убивать украинцев.

Министерство обороны России подтвердило "о продолжении нанесения ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины". "Цели ударов достигнуты. Все намеченные объекты поражены".