Еще одна атака на энергосистему Украины

Еще одна атака на энергосистему УкраиныКомментарии
В третий раз за последний месяц, в понедельник утром Россия провела массированную атаку на энергетическую систему Украины. В результате удара по инфраструктуре крупных украинских городов нарушено снабжение населения электроэнергией и водой.
Министерство обороны России заявило, что удар был нанесен по "военному командованию и энергосистемам Украины" отметив, что все намеченные объекты поражены.
Премьер-министр Украины сказал: В понедельник в результате новой волны ударов Москвы по Украине были повреждены 18 объектов, "большинство из которых относятся к сфере энергетики", и пострадали 10 областей, включая Днепр, Черновцы, Кировоград, Запорожье, Харьков, Черкассы и Киев.
Мэр столицы Кличко сообщил, что сразу после атак восемьдесят процентов Киева остались без водоснабжения. Он так же сказал, что российские войска повредили объект, обеспечивающий электроэнергией около 350 000 квартир.
После атаки по всей Украине ведутся работы по восстановлению энерго- и водоснабжения силами экстренных служб.
Украинские чиновники отреагировали на утреннюю атаку, указав на то, что Россия не заинтересована ни в мирных переговорах, ни в глобальной продовольственной безопасности, а только замораживании жизни всей страны.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в Twitter:
— Вместо того, чтобы сражаться на поле боя, Россия сражается с мирными жителями. Не оправдывайте эти атаки, называя их "ответом". Россия делает это, потому что у нее все еще есть ракеты и желание убивать украинцев.
Министерство обороны России подтвердило "о продолжении нанесения ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины". "Цели ударов достигнуты. Все намеченные объекты поражены".