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Чехия

Жители Праги снова выразили солидарность с Украиной

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 Euronews
Десятки тысяч человек вышли на улицы Праги в поддержку Украины, 30 октября 2022 г.
Десятки тысяч человек вышли на улицы Праги в поддержку Украины, 30 октября 2022 г.   -   Авторское право  Petr David Josek/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Десятки тысяч людей, по данным полиции, собрались в историческом центре Праги в воскресенье, чтобы в очередной раз продемонстрировать солидарность с Украиной.

Над знаменитой Вацлавской площадью, где проходила акция "Чешская Республика против страха", развевались флаги Украины, Евросоюза и НАТО. С начала российского вторжения Прага оказывает Киеву значительную военную и гуманитарную помощь.

Поддержка Украины жизненно необходима, потому что без этой помощи Украина не выживет. Скоро зима, и я считаю правильно посылать им оружие и всё остальное. Путин должен проиграть
Петр Степанек
участник акции "Чешская Республика против страха"
Если Путин победит в Украине, я серьезно опасаюсь, что через некоторое время, когда он придёт в себя, он продолжит своё дело в других странах, и может настать наша очередь...
Радко Руле
участник акции "Чещская Республика против страха"

К собравшимся в центре Праги обратилась по видеосвязи супруга президента Украины Елена Зеленская. Она поблагодарила участников манифестации за поддержку.

В пятницу в чешской столице прошёл альтернативный митинг, участники которого призвали правоцентристское правительство Петра Фиалы уйти в отставку, обвинив его в том, что оно уделяет слишком много внимания Украине и пренебрегает собственным народом.