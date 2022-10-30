Жители Праги снова выразили солидарность с Украиной

Десятки тысяч людей, по данным полиции, собрались в историческом центре Праги в воскресенье, чтобы в очередной раз продемонстрировать солидарность с Украиной.

Над знаменитой Вацлавской площадью, где проходила акция "Чешская Республика против страха", развевались флаги Украины, Евросоюза и НАТО. С начала российского вторжения Прага оказывает Киеву значительную военную и гуманитарную помощь.

Поддержка Украины жизненно необходима, потому что без этой помощи Украина не выживет. Скоро зима, и я считаю правильно посылать им оружие и всё остальное. Путин должен проиграть Петр Степанек участник акции "Чешская Республика против страха"

Если Путин победит в Украине, я серьезно опасаюсь, что через некоторое время, когда он придёт в себя, он продолжит своё дело в других странах, и может настать наша очередь... Радко Руле участник акции "Чещская Республика против страха"

К собравшимся в центре Праги обратилась по видеосвязи супруга президента Украины Елена Зеленская. Она поблагодарила участников манифестации за поддержку.

В пятницу в чешской столице прошёл альтернативный митинг, участники которого призвали правоцентристское правительство Петра Фиалы уйти в отставку, обвинив его в том, что оно уделяет слишком много внимания Украине и пренебрегает собственным народом.