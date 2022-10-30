Жители Праги снова выразили солидарность с Украиной

Жители Праги снова выразили солидарность с УкраинойКомментарии
Десятки тысяч людей, по данным полиции, собрались в историческом центре Праги в воскресенье, чтобы в очередной раз продемонстрировать солидарность с Украиной.
Над знаменитой Вацлавской площадью, где проходила акция "Чешская Республика против страха", развевались флаги Украины, Евросоюза и НАТО. С начала российского вторжения Прага оказывает Киеву значительную военную и гуманитарную помощь.
К собравшимся в центре Праги обратилась по видеосвязи супруга президента Украины Елена Зеленская. Она поблагодарила участников манифестации за поддержку.
В пятницу в чешской столице прошёл альтернативный митинг, участники которого призвали правоцентристское правительство Петра Фиалы уйти в отставку, обвинив его в том, что оно уделяет слишком много внимания Украине и пренебрегает собственным народом.