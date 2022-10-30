Президент Ливана покинул резиденцию за сутки до истечения полномочий

Президент Ливана в воскресенье покинул свою резиденцию во дворце Баабда - за сутки до истечения полномочий. 89-летний Мишель Аун простился с сотрудниками резиденции и президентским караулом. Затем глава государствап, управлявший страной 6 лет, выступил с речью перед тысячами сторонников из христианского Свободного патриотического движения.

Аун заявил о решимости "продолжать борьбу против коррупционной системы, которая держит в своих руках Ливан на протяжении 32 лет". Он призвал к тому, чтобы "все виновные в финансовом коллапсе, расхищении общественных фондов и присвоении денежных вкладов граждан предстали перед судом".

Сложившаяся ситуация требует от нас огромных усилий: вы знаете, сколько Ливан и вы сами потеряли. Без этих усилий мы не сможем положить конец страданиям, не сможем вытащить Ливан из этой глубокой ямы Мишель Аун экс-президент Ливана

По окончании церекомнияии прощания кортеж Ауна направился в Бейрут, расположенный в 65-ти километрах от Баабда. На всём пути следования кортеж приветствовали его сторонники из СПД.

Аналитики подчёркивают, что Мишель Аун покинул резиденцию, оставив вакантным кресло главы государства. 29 сентября, 13 октября и 20 октября в парламенте Ливана состоялись три тура выборов, в ходе которых ни один из кандидатов в президенты не смог заручиться поддержкой 65 из 128 депутатов. Согласно Конституции, если пост президента остается вакантным после окончания срока его полномочий, функции главы государства временно берет на себя правительство.