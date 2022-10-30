Франция: протесты против плотины обернулись столкновениями с полицией

Столкновениями с полицией обернулась акция протеста против создания крупной системы ирригации во французском департаменте Дё-Севр. По данным МВД, пострадал 61 сотрудник жандармерии. Организаторы сообщили о 30 пострадавших активистах.

Протестующие призывали сорвать строительство водохранилища для орошения крупных фермерских хозяйств. Одни считают этот проект угрозой для местной экосистемы. Другие недовольны тем, что воду из естественных источников будут собирать для предприятий, отказавшихся выращивать свою продукцию без применения пестицидов.

МВД обвиняет в столкновениях группы радикалов, участвовавших в акции, которая к тому же была формально запрещена из-за того, что аналогичные выступления уже дважды оборачивались насилием.