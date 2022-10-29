Илон Маск во главе "Твиттера"

Илон Маск провёл первый день на посту главы "Твиттера". Ранее он за день до крайнего срока успел закрыть сделку, уволил всё высшее руководство компании и сообщил, что теперь "Птичка на свободе", намекая на логотип мессенджера.

Обещания Маска пересмотреть правила цензуры вызвали опасения у некоторых сторон. Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон ответил, что в Европе "птичка будет летать" по европейским правилам.

В то же время Маск пообещал, что не будет превращать "Твиттер" в место, где можно будет без последствий говорить что угодно.

"У "Твиттера" были проблемы, и мы все об этом знаем. Так что я надеюсь, что он внесёт изменения, которые касаются свободы слова".

"Если он отменит контроль, отменит ограничения на разжигание ненависти и тому подобное, то станет только хуже, и политическая обстановка станет более напряжённой. Я вот об этом беспокоюсь".

"Твиттер" считается одной из самых влиятельных социальных сетей, хотя по числу пользователей он значительно уступает "Фейсбуку", а в финансовом отношении несёт убытки.