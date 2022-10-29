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Филиппины

Тайфун "Налге" угрожает столице Филиппин

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 Euronews
Последствия тайфуна
Последствия тайфуна   -   Авторское право  AP/AP

На Филиппинах спасатели эвакуируют жителей затопленных деревень. Проливные дожди на архипелаг принёс тайфун "Налге". В субботу власти страны скорректировали данные и сообщили, что стихия унесла жизни по меньшей мере 47 человек. Ранее сообщалось о более чем 70 погибших. Более 60 филиппинцев числятся пропавшими без вести.

Материальный ущерб он наводнений и оползней пока подсчитан лишь оценочно; известно, что разрушено более 500 домов.

"Наш дом пострадал ещё из-за предыдущего тайфуна, мы его не успели починить. И если этот шторм усилится, то, я боюсь, дом может рухнуть".

"Я очень боюсь, конечно, но надо идти работать, нужно кормить свиней, иначе они будут голодать".

В субботу тайфун обрушился и на остров Минданао, на котором расположена столица Филиппин Манила. Теперь стихия угрожает мегаполису с населением в 13 миллионов человек. На острове уже эвакуированы более 7000 жителей прибрежных населённых пунктов.

"Налге" стал уже третьим тайфуном, обрушившимся на Филиппины в этом году.