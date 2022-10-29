В Дурбане приведён к присяге новый король зулусов

Десятки тысяч людей собрались на футбольном стадионе южноафриканского Дурбана, чтобы отпраздновать приведение к присяге нового короля зулусов.

Короля Мисузулу сначала благословил глава местной англиканской церкви архиепископ Табо Макгоба, призвав "подражать самым высоким традициям предков"; затем президент ЮАР Сирил Рамафоса вручил ему соответствующий сертификат.

Среди 85 тысяч собравшихся на стадионе третьего по величине города в ЮАР фигурировали глава соседнего королевства Эсватини (бывший Свазиленд) Мсвати III, а также экс-президенты Табо Мбеки и Джейкоб Зума.

В молодой демократии с одиннадцатью официальными языками лидеры всех этнических общин признаются конституцией.