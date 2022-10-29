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Южная Африка

В Дурбане приведён к присяге новый король зулусов

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 Euronews
Новый король зулусов принёс присягу, Дурбан, 29 октября 2022 г.
Новый король зулусов принёс присягу, Дурбан, 29 октября 2022 г.   -   Авторское право  Themba Hadebe/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

Десятки тысяч людей собрались на футбольном стадионе южноафриканского Дурбана, чтобы отпраздновать приведение к присяге нового короля зулусов. 

Короля Мисузулу сначала благословил глава местной англиканской церкви архиепископ Табо Макгоба, призвав "подражать самым высоким традициям предков"; затем президент ЮАР Сирил Рамафоса вручил ему соответствующий сертификат.

Среди 85 тысяч собравшихся на стадионе третьего по величине города в ЮАР фигурировали глава соседнего королевства Эсватини (бывший Свазиленд) Мсвати III, а также экс-президенты Табо Мбеки и Джейкоб Зума.

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