В Дурбане приведён к присяге новый король зулусов

В Дурбане приведён к присяге новый король зулусовКомментарии
Euronews
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Десятки тысяч людей собрались на футбольном стадионе южноафриканского Дурбана, чтобы отпраздновать приведение к присяге нового короля зулусов.
Короля Мисузулу сначала благословил глава местной англиканской церкви архиепископ Табо Макгоба, призвав "подражать самым высоким традициям предков"; затем президент ЮАР Сирил Рамафоса вручил ему соответствующий сертификат.
Среди 85 тысяч собравшихся на стадионе третьего по величине города в ЮАР фигурировали глава соседнего королевства Эсватини (бывший Свазиленд) Мсвати III, а также экс-президенты Табо Мбеки и Джейкоб Зума.
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