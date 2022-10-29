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мир

Власть на Гаити перешла к бандам

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 Euronews
Гаити: контроль перешёл к бандам, Порт-о-Пренс, октябрь 2022 г.
Гаити: контроль перешёл к бандам, Порт-о-Пренс, октябрь 2022 г.   -   Авторское право  AP Photo/Odelyn Joseph

На Гаити углубляется политический и экономический кризис после того, как банды, контролирующие порты и препятствующие доставке гуманитарной помощи населению, захватили контроль над крупным бензозаправочным терминалом. Мирным жителям, пострадавшим от эпидемии холеры, теперь грозит голод.

Островное государство оказалось на грани полного краха после убийства в июле прошлого года президента Жовенеля Моиза. C тех пор центральной власти всё сложнее противостоять захватившим контроль над многочисленными городами и населёнными пунктами бандам.

США и Мексика стремятся заручиться международной поддержкой в рамках Совета Безопасности ООН, чтобы направить на остров иностранный контингент для восстановления безопасности и обеспечения доставки гуманитарной помощи.