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Россия

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне7,5%

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 Euronews
Архив
Архив   -   Авторское право  Alexander Zemlianichenko/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

Банк России, по итогам заседания совета директоров, сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых после цикла ее снижений.

В официальном пресс-релизе регулятора указывается, что текущие темпы прироста потребительских цен в целом остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что объем ВВП России достигнет нижней точки спада в середине следующего года, добавив, что прогноз по ВВП на 2023 год не изменился. Ожидаемый уровень инфляции к концу года 12-13%.

Несмотря на последствия санкций, введенных международным сообществом после вторжения России в Украину, российская экономика в течение нескольких месяцев получала выгоду от высоких цен на энергоносители.

Однако эксперты прогнозируют, что данный эффект будет исчезать по мере замедления мировой экономики и поиска Западом новых поставщиков. По оценкам Международного энергетического агентства, доля России в торговле газом, составлявшая в 2021 году 30%, к 2030 году снизится до менее 15%.