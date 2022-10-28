Спасение мигрантов в Средиземном море: "Врачи без границ" обвиняют Мальту в бездействии

Международная организация "Врачи без границ", спасшая в Средиземном море более 370 мигрантов, возмущена действиями, а точнее, бездействием мальтийских властей. Эти беженцы (среди них женщины и дети) отправились в Европу из Ливии и дрейфовали в море на хлипких лодках несколько дней. Люди были истощены и обезвожены.

Лодки находились недалеко от Мальты. "Врачи без границ" обвиняют власти страны в невыполнении обязательств по оказанию помощи. По данным НПО, Мальта была проинформирована и должна была координировать спасательные операции.

"Наша команда спасла 103 человека, в том числе 22 ребенка и мужчину со сломанной ногой. Они находились в терпящей бедствие деревянной лодке, в нейтральных водах". "Без наших совместных усилий менее чем за сутки мог бы утонуть 371 человек. Безразличие и отсутствие координации со стороны компетентных органов недопустимы", - заявили в НПО.

Мигранты, кому повезет остаться в живых после опасного путешествия, и далее сталкиваются с трудностями. Напряженные ситуации нередко возникают в переполненных лагерях для беженцев.

На Кипре частично сгорел лагерь "Пурнара" после того, как здесь вспыхнуло столкновение между двумя враждующими группировками.

Мигрант: "Одни начинали поджигать палатки, другие бросать камни".

Мигрант: "Я покидаю лагерь и иду в город, потому что здесь все горит. Мы должны выйти отсюда".

В результате инцидента по меньшей мере 2 человека получили ранения, сгорели около двадцати палаток. Власти связывают произошедшее с переполненностью лагеря, в котором находятся 2150 мигрантов. Это более чем вдвое превышает максимальную вместимость центра.