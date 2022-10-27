В Польше снесли четыре советских памятника

В Польше в разных регионах страны демонтированы четыре памятника солдатам Красной Армии, которые были установлены после Второй мировой войны. По словам президента Института национальной памяти Кароля Навроцкого, в 1945 году "Советы принесли не освобождение, а новый плен. Они захватывали Польшу и обращались с ней как с трофеем".

Навроцкий заявил, что дух той системы все еще присутствует в Российской Федерации, которая убивает мирных жителей Украины.

Кароль Навроцкий, президент Института национальной памяти Польши:

"Это символ системы, которая после 1945 года превратила в своих вассалов и колонизировала пол-Европы, включая нашу страну, Польшу; системы, которая продолжала убивать польских героев в своих секретных пыточных застенках, в лесах, и на улицах".

Варшава предпринимает шаги по удалению из публичного пространства символов прошлого господства Москвы с момента свержения коммунистического режима в 1989 году.

Агрессия России против Украины придала этим усилиям еще большую актуальность. Польша поддерживает борьбу Украины против России в политическом, военном и экономическом плане.