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Италия

В пригорде Милана мужчина напал с ножом на посетителей супермаркета

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 Euronews
Архив
Архив   -   Авторское право  Martin Mejia/Copyright 2019 The AP. All rights reserved

По меньшей мере один человек погиб и несколько пострадали в результате нападения в пригороде Милана. Среди них футболист Пабло Мари. 

Трагедия разыгралась в супермаркете. Как сообщают местные СМИ, 46-летний мужчина нанес посетителям ножевые ранения, предположительно схватив нож с прилавка.

Три человека находятся в тяжелом состоянии. Злоумышленник задержан. Ведется расследование.