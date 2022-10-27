В пригорде Милана мужчина напал с ножом на посетителей супермаркета

В пригорде Милана мужчина напал с ножом на посетителей супермаркетаКомментарии
Euronews
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По меньшей мере один человек погиб и несколько пострадали в результате нападения в пригороде Милана. Среди них футболист Пабло Мари.
Трагедия разыгралась в супермаркете. Как сообщают местные СМИ, 46-летний мужчина нанес посетителям ножевые ранения, предположительно схватив нож с прилавка.
Три человека находятся в тяжелом состоянии. Злоумышленник задержан. Ведется расследование.