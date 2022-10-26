Война в Украине: карта военных действий на 26.10.2022

Саша Вакулина, Euronews:

"Российские оккупационные власти продолжили указывать на, что усилия по перемещению гражданского населения Херсонской области на восточный берег Днепра, являются частью более широкой программы переселения.

Тысячи херсонцев были переправлены через реку Днепр, подальше от линии фронта и вглубь территории, удерживаемой Россией, в то время как оккупационные силы готовятся защищать областную столицу от ожидаемого украинского контрнаступления.

На сегодняшний день на восточный берег Днепра перевезены более 22 тысячи человек, сообщил Кирилл Стремоусов, заместитель главы назначенной Россией региональной военной администрации.

Он также сказал, что административная "программа переселения" рассчитана на размещение 60 000 человек. Заявление Стремоусова, по-видимому, означает, что российские оккупационные власти рассматривают так называемые "эвакуации" как предвестники постоянного переселения большого количества украинцев.

Между тем в Институте изучения войны указывают на имеющееся движение сопротивления, охватившее все территории, оккупированные Россией, от Херсона до Запорожской области.

Эксперты Аналитического центра говорят, что партизаны, вероятно, действовали в Мелитополе и его окрестностях по крайней мере с середины марта, и их растущая активность продолжает представлять угрозу российскому контролю над оккупированными территориями.

В последние дни украинские партизаны совершили нападение на главу оккупационных властей в оккупированной Россией Запорожской области.

Министерство обороны Великобритании в своем последнем отчете сообщило, что с июня произошло не менее шести случаев саботажа против инфраструктуры российских железных дорог. Ответственность за это взяла на себя российская антивоенная группа "Остановите вагоны".

Российскому руководству будет доставлять все большее беспокойство то, что даже маленькая группа граждан настолько возмущена конфликтом, что готова прибегнуть к физическому саботажу.