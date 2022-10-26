Киев показал западным журналистам лагерь для военнопленных

Власти Украины показали сотрудникам Международного комитета Красного креста и европейским журналистам лагерь для российских военнопленных. В закрытом комплексе на западе страны находятся несколько сотен людей.

Все или почти все заключенные имеют боевой опыт. Среди них немало тех, кто получил ранения, в том числе тяжёлые. «24 февраля колонна попала в засаду. Перебило ногу и всё», – рассказал один из пленных.

Как отмечает телеканал France 2, украинские власти стремятся продемонстрировать, что соблюдают положения Женевских конвенций. Военнопленные имеют право на телефонные звонки и могут смотреть телевизор – но только украинские телеканалы. Для некоторых разница в подаче новостей становится откровением:

«У нас в России одно говорят, здесь другое. И все против друг друга. Есть, с чем сравнить, и абсолютно непонятная ситуация для нас, для военных».

Журналисты отмечают, что россияне охотно общались с ними, однако все разговоры проходили в присутствии сотрудников лагеря. Один российский военнослужащий, потерявший ногу, говорил, что тяжело переживает происходящее с ним:

«Эмоции не самые хорошие. Сейчас придётся много стараться, пытаться встать обратно на ноги. (Хочется), чтобы поставили протезы, надеюсь поставят. Ну и дальше жить пытаться...»

Москва ранее неоднократно обвиняла Киев в жестоком обращении с военнопленными, пытках и убийствах. Такие же претензии звучали и с украинской стороны.

Как сообщает France 2, на территории Украины есть несколько таких лагерей, однако пока лишь один из них был открыт для зарубежных журналистов. Точное число своих пленных Москва и Киев не раскрывают. Известно уже о нескольких крупных обменах, в ходе которых стороны передали друг другу сотни военнослужащих.