"Я живу с этим каждый день": заложники "Норд-Оста" говорят о теракте

Выжившие в теракте на Дубровке и семьи погибших вспоминают о том, что происходило в захваченном боевиками театральном центре и после штурма 20 лет назад. С 23 по 26 октября 2002 террористы удерживали в заложниках более 900 зрителей мюзикла «Норд-Ост», артистов и работников комплекса.

О том, как это было, рассказывает одна из заложниц Светлана Губарева:

«Началось второе отделение (мюзикла «Норд-Ост»). Группа людей зашла в зал. Один из поднялся на сцену, дал автоматную очередь вверх, чтобы привлечь наше внимание, и нам было сказано, что это теракт и что мы теперь заложники. Длилось это 57 часов... Те, кто оказался в гуще событий, как правило с этим живут уже до конца дней. Может, у кого-то и получается забыть об этом. У меня нет. Я живу с этим каждый день».

В результате теракта и штурма погибли, по разным данным, от 130 до 174 человек, подавляющее большинство скончалось в больницах после завершения операции, в том числе, от усыпляющего газа. Власти скрывали данные о пострадавших и о характере отравления, – рассказывает глава ассоциации выживших заложников «Норд-Ост» Дмитрий Миловидов. Он потерял на Дубровке дочь:

«Рано утром (26 октября) мы узнали, что начался штурм. Потом были сообщения о якобы номерах больниц, куда доставляли пострадавших. Люди звонили, в действительности туда никого не доставляли. Мы искали новые телефоны, бегали по моргам. От нас фактически прятали наших близких, как потом мы узнали, ради проведения судебно-медицинских экспертиз».

Президент Владимир Путин в интервью The Washington Post заявлял, что газ, использованный при штурме театрального центра на Дубровке, был безвредным. Он категорически отверг претензии в адрес силовиков и экстренных служб, настаивая, что к гибели людей привело стечение обстоятельств, в том числе сам факт длительного пребывания в захваченном здании.