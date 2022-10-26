Mercedes-Benz уходит из России

В официальном сообщении компании говорится, что "Mercedes-Benzнамерен уйти с российского рынка и продать свои доли в местных дочерних компаниях".

"Основными приоритетами при согласовании условий сделки были максимальное обеспечение выполнения обязательств перед клиентами из России как в сфере послепродажного обслуживания, так и предоставления финансовых услуг, а также сохранение рабочих мест сотрудников российских подразделений компании", — отметила гендиректор АО "Мерседес-Бенц РУС" Наталья Королёва.

Немецкая компания остановила выпуск машин в Подмосковье и импорт в Россию в начале марта после российского вторжения в Украину.

Mercedes-Benz закрыл сделку по продаже завода, принадлежащего "Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус", зданий с сервисными площадями и офисом и прав дистрибутора дилеру "Автодом", сообщили в среду до официального релиза российские деловые издания "Коммерсант" и "Ведомости" со ссылкой на свои источники.

В отчетности за первое полугодие Mercedes сообщал о рисках экспроприации российских активов, деятельность в РФ была пересмотрена в соответствии с санкционными ограничениями, напоминает "Коммерсант".

Поставки автомобилей дороже €50 тысяч из ЕС и всех машин из США в РФ запрещены санкциями.

Завод Mercedes-Benz мощностью 25 тысяч машин в год заработал в подмосковном индустриальном парке Есипово всего три года назад, в апреле 2019-го. "Компания Mercedes не будет разочарована в том, как строится и идет работа и бизнес в России", - заверял президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия завода.

Что будет выпускать завод в Есипово?

Гендиректор компании "Автодом", приобретающей активы Mercedes-Benz, Андрей Ольховский в конце прошлого года говорил о намерениях развития не только в сфере продаж автомобилей. Одним из приоритетных направлений развития компании он называл организацию промышленной сборки машин.

В августе в "Автодоме" заявляли о переговорах с китайскими автопроизводителями на предмет эксклюзивного дистрибуторства новых марок в России.

В Есипово, вероятно, начнется выпуск китайских автомобилей, предполагает "Коммерсант".

Mercedes стал третьим производителем легковых автомашин, покидающим российский рынок. До него РФ из РФ ушли Renault и Nissan. Летом автозавод Renault в Москве переименовали в "Москвич". Свернула производство в РФ и японская Toyota. Не исключает ухода с российского рынка корейская Kia.

Падение производства и продаж из-за вторжения в Украину

Национальное агентство промышленной информации (НАПИ) накануне сообщило, что в сентябре производство легковых автомобилей в России снизилось более чем на 70%.

По данным НАПИ, за 9 месяцев этого года в РФ произведено чуть более 355 тысяч "легковушек" (-64,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), 44 тысячи грузовиков (-16,8%) и около 62 тысяч легких коммерческих автомобилей (- 36,7%).

В опубликованном в начале октября отчете Ассоциации европейского бизнеса о продажах новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России говорится, что за три квартала 2022 года рынок сократился почти на 60 процентов.