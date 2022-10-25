Карта боевых действий в Украине на 25 октября

Кремль интенсифицировал идущую вот уже несколько дней информационную операцию с целью обвинить Украину в подготовке атаки под ложным флагом, используя "грязную бомбу". Между тем, по оценке Института изучения войны, маловероятно, что Кремль готовит в ближайшее время атаку под ложным флагом с применением "грязной бомбы".

Министр иностранных дел Украины заявил, что эксперты Международного агентства по атомной энергии должны прибыть в Украину "в ближайшее время", тогда как Киев пытается отразить необоснованные заявления Кремля о так называемом заговоре с "грязной бомбой".

В Институте изучения войны говорят, что российские силы, вероятно, готовятся защищать город Херсон и не полностью уходят из верхней части Херсонщины. Представители оккупационной администрации отключили системы связи в городе Херсоне в попытке ограничить сообщения граждан о российских позициях украинским силам в преддверии ожидаемых наступлений ВСУ.

Давайте посмотрим, что происходит на северо-востоке. Генштаб Украины сообщил, что украинские силы отразили российские атаки на севере Харьковской области вдоль границы Харьковской и Белгородской областей и захватили несколько населенных пунктов в направлении Сватово-Кременной в Луганской области.

На востоке самые тяжелые бои продолжаются в районе Бахмута. Спонсор группы Вагнера Евгений Пригожин признал медленные темпы наземных операций вагнеровцев вокруг Бахмута, заявив, что продвижение идет всего на 100-200 метров в день, в то время как российские силы продолжают терять позиции вблизи города.

По данным Института изучения войны, есть и еще одно замедление: российские силы наносили авиа, ракетные удары и удары беспилотниками по целям в Украине менее интенсивно, нежели в предыдущие дни.

По мнению экспертов аналитического центра, это, возможно, отражает сокращение запасов ракет и беспилотников, а также ограниченную эффективность ударов по достижению стратегических военных целей России.