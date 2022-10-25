Штайнмайер в Киеве: "Наша солидарность нерушима и останется таковой"

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер во вторник утром на поезде прибыл с визитом в Киев. Это его первая поездка в Украину с начала российского вторжения.

"Наша солидарность нерушима и останется таковой", - написала пресс-секретарь немецкого президента Церстин Гаммелин в Твиттере.

Сам президент по прибытии в Киев пообещал Украине дальнейшую всестороннюю поддержку со стороны Германии.

"Мое послание украинцам таково: мы не просто на вашей стороне, мы продолжим поддерживать Украину экономически, политически и в военной сфере", - цитирует Штайнмайера информационное агентство DPA.

В Киеве немецкого лидера примет президент Зеленский. Сообщается, что встреча глав государств состоится вечером. Другие подробности визита пока неизвестны.

Приезжавшие ранее в украинскую столицу руководители европейских стран посещали пострадавшие в результате боевых действий города Киевской области - Бучу, Ирпень и Бородянку.

Два отмененных визита

Поездки президента ФРГ в Киев в этом году дважды отменялись. Намеченный на 20 октября визит был отложен из соображений безопасности, так как несколькими днями ранее Россия атаковала украинскую столицу беспилотниками и нанесла несколько ракетных ударов по инфраструктуре.

В апреле Штайнмайера не пожелали принять в Киеве, что позже в Германии назвали "историческим афронтом".

"Я был готов приехать, однако, очевидно - и я должен принять это к сведению - в Киеве этого не захотели", - сказал тогда немецкий президент.

Причиной апрельского отказа были названы "тесные связи" Штайнмайера и российского руководства, в том числе его поддержка проекта газопровода "Северный поток-2", даже несмотря на то что после российского вторжения в Украину Штайнмайер признал, что его позиция в отношении Москвы была ошибочной. "Мы держались за мосты, в которые Россия больше не верила, о чем нас предупреждали наши партнеры", - сказал Штайнмайер перед планировавшимся визитом.

В итоге в апреле в Киев приехали лидеры Польши, Эстонии, Латвии и Литвы, а немецкий президент отправился из Варшавы в Берлин.

По информации журнала Spiegel, в майской телефонной беседе со Штайнмайером Зеленский объяснил, что "произошло недопонимание" и "подробности случившегося ему неизвестны". Лидеры договорились "оставить прошлое позади и сосредоточиться на будущем сотрудничестве".

Канцлер Шольц: отношения двух стран никогда не были столь тесными

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что "«Германия будет поддерживать Украину, пока это необходимо". Он заявил об этом на открытии двустороннего бизнес-форума в Берлине.

По словам главы Шольца, "отношения Украины и ФРГ никогда не были столь тесными", а европейское будущее Украины – столь ясным.

"Мы хотим, чтобы Украина стала членом Евросоюза. Это четкий сигнал инвесторам, что их вложения сегодня - это инвестиции в будущую страну ЕС", - заявил Шольц.

В понедельник 24 октября президент Германии принял верительные грамоты от нового посла Украины Алексея Макеева.

46-летний Макеев сменил проработавшего в Берлине 8 лет Андрея Мельника, который неоднократно резко критиковал власти Германии. В мае прежний украинский посол назвал канцлера Шольца "обиженной ливерной колбасой" за отказ ехать в Киев и не раз обвинял экс-канцлера Ангелу Меркель и нынешнего президента ФРГ в том, что их "политика умиротворения России" привела к нападению РФ на Украину.