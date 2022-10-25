Румыны едут в Украину на шоппинг

Сотни румын регулярно пересекают границу с Украиной. В соседней стране, где уже восемь месяцев идет война, продукты стали дороже, но все равно дешевле, чем в Румынии, даже хлеб. Жители приграничных с Украиной районов всегда приезжали за покупками в Черновцы. Сейчас они вернулись к этой привычке.

Кармен Чокан, Euronews:

- В октябре через этот пограничный пункт в румынском Сирете ежедневно проезжало в среднем три тысячи человек. Несколько сотен из них — румыны. Хотя по ту сторону границы идет война, некоторые из них едут за покупками в Украину, особенно за продуктами.

_- Мука, сахар, масло, стиральный порошок. Моющие средства средства тут дешевле, чем в Румынии. - Насколько дешевле моющие средства ? _

- Леев на десять.

- Я поехал в Черновцы за некоторыми вещами, которые немного дешевле, чем в Румынии, примерно на 30-40% дешевле.

- Когда мы едем, мы составляем список самого необходимого.

- И что же теперь тут купили?

- Немного сахара, немного муки, немного масла, немного того-другого.

В Черновцах нет обстрелов. По этой причине Василе Цикаль едет лечиться к стоматологу в Украину. В Румынии он не смог бы себе этого позволить. Это уже его четвёртый визит к стоматологу в Черновцах.

- Здесь, в Румынии, дантист запросил 2500–3000 евро за лечение моих зубов, - говорит Василе, - а там это обходится в 1000 евро. Понимаете?