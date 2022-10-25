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Италия

Джорджа Мелони получила вотум доверия в Палате депутатов Италии

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 Euronews
Джорджа Мелони
Джорджа Мелони   -   Авторское право  AP Photo/Gregorio Borgia

Джорджа Мелони, представившая свою правительственную программу в Палате депутатов Италии, получила вотум доверия. Первая в истории страны женщина глава правительства заручилась поддержкой правых и ультраправых партнеров. Выступая перед парламентариями, Мелони четко обозначила свои политические взгляды.

Джорджа Мелони, премьер-министр Италии: "Несмотря на срежиссированные заявления, я никогда не испытывала симпатии или близости к антидемократическим режимам. Любым режимам, включая фашизм".

Политик также дала понять, что ее кабинет станет правительством, которое будет способствовать повышению роли традиционной семьи.

Джорджа Мелони, премьер-министр Италии: "Нам нужен масштабный план, экономический, но также и культурный с тем, чтобы заново открыть для себя красоту отцовства и вернуть семью в центр общества".

Мелони внесла ясность и относительно того, какой будет ее внешняя политика. 

Джорджа Мелони, премьер-министр Италии: "Италия и впередь будет оставаться надежным партнером в рамках Североатлантического альянса (НАТО), начиная с поддержки мужественного украинского народа, борющегося против вторжения Российской Федерации. Не только потому, что мы не можем мириться с агрессивной войной и нарушением территориальной целостности суверенной страны, но и потому, что это лучший способ защитить наши национальные интересы".

В среду правительственная программа Мелони будет представлена в Сенате. Однако это уже практически формальность: у альянса "Братья Италии" Мелони, "Вперед, Италия" Берлускони и "Лигой" Сальвини в верхней палате тоже большинство голосов.