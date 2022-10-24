"Извините, идёт война": Юрий Шевчук не смог приехать в Сан-Ремо на церемонию вручения премии Тенко

Церемония награждения и концерт лауреатов прошли в итальянском Сан-Ремо в театре "Аристон".

Юрий Шевчук не приехал на вручение премии, но записал и отправил организаторам видеообращение с извинениями и словами благодарности.

"Извините, идёт война. Гибнут люди. Страдает культура", - сказал лидер группы ДДТ.

По словам Шевчука, люди интеллектуального труда в России сейчас подвергаются "жесточайшей цензуре и репрессиям", напомнив, что все концерты коллектива в стране отменены. Музыкант выразил надежду, что ему удастся приехать и выступить в Сан-Ремо в следующем году.

Премия была учреждена в 1974 году в память о певце и композиторе Луиджи Тенко. Она вручается итальянским и иностранным музыкантам, внесшим по мнению учредителей большой вклад в развитие музыки.

Ранее премии Тенко были удостоены Владимир Высоцкий и Булат Окуджава.

С присуждением награды Юрия Шевчука поздравил музыкальный критик Артемий Троицкий, отметивший в социальной сети Фейсбук, что лидер ДДТ получил "одну из главных (и самую серьезную) итальянскую музыкальную премию".

В России летом этого года Шевчука оштрафовали на 50 тысяч рублей по статье о "дискредитации российской армии". Причиной стало его антивоенное выступление на майском концерте в Уфе.

Обращаясь к зрителям, Шевчук сказал: "Опять гибнет молодость. Молодость России и Украины. Гибнут старики, женщины, дети. Ради каких-то наполеоновских планов очередного нашего Цезаря. Родина, друзья, это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать".

После концерта в гримерку к музыканту пришли полицейские. В рапорте они написали, что Шевчук перед началом концерта высказался о текущей ситуации в соседней стране, "осознавая, что его действия направлены на формирование общественного мнения, с целью подрыва авторитета и дискредитации Вооруженных сил России". Суд встал на сторону полиции и обязал музыканта выплатить штраф.

По словам Шевчука, все концерты группы ДДТ в России отменены, в том числе выступление в Санкт-Петербурге, запланированное на 24 сентября на стадионе "Газпром Арена". Однако согласно опубликованной на веб-сайте группы афише, следующий концерт ДДТ должен состояться в феврале будущего года в Челябинске.

В октябре вышел новый альбом группы, который называется "Творчество в пустоте – 2".