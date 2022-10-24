Макрон выступает за мир, но не на любых условиях

Президент Франции выступил против использования миротворческой риторики для закрепления военных успехов России. Такое заявление прозвучало на открытии конференции за мир в Риме. Эммануэль Макронпри этом обещал продолжать диалог с Москвой и рассуждал о том, как важно желать мира даже тогда, когда это кажется предательством:

«Перспектива мира есть и однажды он наступит. В какой-то момент, в зависимости от того, как будут развиваться события, когда украинский народ и его лидеры придут к необходимым решениям, будет обретён мир на их условиях и сегодняшние враги сядут за стол переговоров, и вместе с ними будет мировое сообщество».

С призывом к миру выступил президент Италии Серджо Маттарелла:

«Угроза, с которой мы сталкиваемся и которой должны противостоять, заставляет некоторых задумываться о применении ядерного оружия... Перед лицом столь ужасных сценариев наша совесть взывает к защите права на мир, и это объединяет нас здесь сегодня».

Конференция в поддержку мира организована католической ассоциацией Святого Эгидия. Она должна завершиться выступлением папы римского Франциска в Колизее. Понтифик неоднократно призвал к прекращению боевых действий, но подчеркивал право Украины на оборону.