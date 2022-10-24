Экономика Китая растёт, но неспешно

Официальные показатели роста ВВП Китая оказались немного лучше прогнозов, но этот год станет одним из худших для национальной экономики за десятилетия. Согласно официальному докладу главного статистического управления КНР, за первые три квартала экономика страны выросла на 3%. По итогам года правительство ожидало увеличения ВВП на 5,5%, что почти на треть меньше показателей прошлого года.

При этом доходы населения, по данным статистического управления, выросли на 5,3% в среднегодовом выражении против 9,1% по итогам 2021. Индекс потребительских цен поднялся на 2%, сильнее всего подорожали овощи и фрукты – на 8,7% и на 13,5% соответственно.