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Бизнес

Экономика Китая растёт, но неспешно

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 Андрей Позняков
Деловой квартал Пекина
Деловой квартал Пекина   -   Авторское право  AP Photo/Ng Han Guan

Официальные показатели роста ВВП Китая оказались немного лучше прогнозов, но этот год станет одним из худших для национальной экономики за десятилетия. Согласно официальному докладу главного статистического управления КНР, за первые три квартала экономика страны выросла на 3%. По итогам года правительство ожидало увеличения ВВП на 5,5%, что почти на треть меньше показателей прошлого года.

При этом доходы населения, по данным статистического управления, выросли на 5,3% в среднегодовом выражении против 9,1% по итогам 2021. Индекс потребительских цен поднялся на 2%, сильнее всего подорожали овощи и фрукты – на 8,7% и на 13,5% соответственно.