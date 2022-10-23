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США

Памятник Эммету Тиллу

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 Euronews
Памятник Эммету Тиллу
Памятник Эммету Тиллу   -   Авторское право  Rogelio V. Solis/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

В американском штате Миссисипи открыли памятник Эммету Тиллу — чернокожему подростку, которого в 1955 году линчевали по обвинению в домогательствах к белой женщине. Его убийц оправдали. Судебный процесс и похороны подростка называют первым крупным медийным событием в истории движения за равные права. В марте этого года в США был принят закон, называющий линчевание отдельным видом преступления. Его назвали "Законом Эммета Тилла".