В американском штате Миссисипи открыли памятник Эммету Тиллу — чернокожему подростку, которого в 1955 году линчевали по обвинению в домогательствах к белой женщине. Его убийц оправдали. Судебный процесс и похороны подростка называют первым крупным медийным событием в истории движения за равные права. В марте этого года в США был принят закон, называющий линчевание отдельным видом преступления. Его назвали "Законом Эммета Тилла".