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Италия

Новое правительство Италии провело своё первое заседание

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 Ирина Шелудкова
Первое заседание состоялось сразу после звонка колокольчика
Первое заседание состоялось сразу после звонка колокольчика   -   Авторское право  Andrew Medichini/AP

В правительственном дворце Киджи состоялась традиционная церемония передачи символического колокольчика, которым глава правительства начинает заседание Совмина. Ушедший в отставку Марио Драги передал полномочия новому премьер-министру, лидеру ультраправой партии "Братья Италии" Джордже Мелони.

В новый состав правительства Италии вошли 24 министра, среди них - 6 женщин. Cразу после церемонии прошло первое рабоче заседание. Коалиция, объединяющая ультраправую партию "Лига" Маттео Сальвини и популистскую "Вперед, Италия!" Сильвио Берлускони, одержала победу, пообещав значительные снижения налогов, повышение пенсий, усиление борьбы с нелегальной миграцией, защиту традиционных семейных ценностей. 

Но выполнение предвыборных обещаний усложняют рекордная инфляция и энергетический кризис. Бюджет Италии должен быть представлен Еврокомиссии 28 октября. 

Брюссель станет местом первого зарубежного визита Джорджи Мелони. Она встретится с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, главой Евросовета Шарлем Мишелем и с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.