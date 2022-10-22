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Украина

Объекты энергосистемы Украины вновь подверглись массированной атаке

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 Ирина Шелудкова
В украинских городах разрушены объекты энергетической инфраструктуры
В украинских городах разрушены объекты энергетической инфраструктуры   -   Авторское право  Emilio Morenatti/AP

В результате российских ударов по объектам энергосистемы в Украине почти полтора миллиона потребителей в семи областях остались без доступа к электричеству. В Хмельницкой области были  отключены около 700 тысяч абонентов. В ряде областей наблюдаются перебои с интернет-связью. 

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о массированной атаке, с ночи по стране были выпущены 36 ракет, большинство из них сбиты.

"Ударами по украинской критической инфраструктуре Кремль хочет спровоцировать новые волны беженцев в Европу", — заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. 

По данным компании Укрэнерго, масштаб разрушений сопоставим или может превышать последствия ударов после взрыва на Крымском мосту.

В ежедневной сводке минобороны РФ говорится, что российские силы отразили попытки наступления ВСУ в Херсонской области и на нескольких восточных направлениях, включая купянское и красно-лиманское.

В Генштабе ВСУ заявили об отражении атак российских войск в Бахмуте, Озаряновке и Отрадовке Донецкой области.

В субботу назначенная Кремлем администрация призвала население оккупированного российскими силами Херсона незамедлительно покинуть город из-за "напряженной ситуации на фронте".

Власти Украины заявляют, что накануне 46 воспитанников Херсонского областного дома ребенка были незаконно вывезены россиянами в аннексированный Крым. 