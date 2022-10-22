Объекты энергосистемы Украины вновь подверглись массированной атаке

В результате российских ударов по объектам энергосистемы в Украине почти полтора миллиона потребителей в семи областях остались без доступа к электричеству. В Хмельницкой области были отключены около 700 тысяч абонентов. В ряде областей наблюдаются перебои с интернет-связью.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о массированной атаке, с ночи по стране были выпущены 36 ракет, большинство из них сбиты.

"Ударами по украинской критической инфраструктуре Кремль хочет спровоцировать новые волны беженцев в Европу", — заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

По данным компании Укрэнерго, масштаб разрушений сопоставим или может превышать последствия ударов после взрыва на Крымском мосту.

В ежедневной сводке минобороны РФ говорится, что российские силы отразили попытки наступления ВСУ в Херсонской области и на нескольких восточных направлениях, включая купянское и красно-лиманское.

В Генштабе ВСУ заявили об отражении атак российских войск в Бахмуте, Озаряновке и Отрадовке Донецкой области.

В субботу назначенная Кремлем администрация призвала население оккупированного российскими силами Херсона незамедлительно покинуть город из-за "напряженной ситуации на фронте".

Власти Украины заявляют, что накануне 46 воспитанников Херсонского областного дома ребенка были незаконно вывезены россиянами в аннексированный Крым.