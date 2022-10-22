Италия: приведено к присяге правительство Джорджи Мелони

Новое правительство Италии под руководством Джорджи Мелони приведено к присяге. Накануне лидер ультраправой партии "Братья Италии" приняла мандат от президента республики Серджо Матареллы и стала первой в истории страны женщиной, возглавившей кабинет министров.

Правительство — формально правоцентристский союз партий Мелони, Сильвио Берлускони и Маттео Сальвини — называют "ультраправым". Министерство иностранных дел возглавит Антонио Таяни, вице-председатель партии Берлускони "Вперед, Италия". Лидер "Лиги" Маттео Сальвини станет министром инфраструктуры и транспорта.

Сама Мелони провозглашает себя носителем традиционных семейных и христианских ценностей, выступает за ограничение иммиграции, поддерживает в экономике идеи либерализма и протекционизма, а во внешней политике — евроатлантизма.

Мелони неоднократно выступала в поддержку Украины; тем не менее, правящую коалицию часто называют весьма пророссийски настроенной.

Во внутренней же политике работа нового премьера будет сопряжена со многими трудностями в условиях энергетического кризиса и инфляции. Бюджетный дефицит Италии достиг 150% ВВП, это один из самых высоких показателей в ЕС.

Мелони критиковала экономическую политику своего предшественника Марио Драги, но, по мнению аналитиков, она тем не менее продолжит его линию — именно из-за тяжёлой экономической ситуации.