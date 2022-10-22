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Германия

В Германии демонстранты призвали к проведению политики солидарности

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 Ирина Шелудкова
Участники демонстрации в Берлине с плакатом "Солидарность через кризис"
Участники демонстрации в Берлине с плакатом "Солидарность через кризис"   -   Авторское право  JOHN MACDOUGALL/AFP or licensors

В ряде городjв Германии по призыву профсоюзов и ряда организаций, включая Greenpeace, прошли демонстрации с призывом к правительству разработать справедливую политику солидарности в условиях энергетического кризиса и роста цент. 

Самая многочисленная манифестация состоялась в Берлине. Участники маршей призвали также ускорить переход от ископаемого топлива к альтернативным источникам энергии. 

В сентябре инфляция в Германии составила рекордные 10,9%. 

В пятницу Бундестаг одобрил правительственный пакет помощи размером 200 млрд евро, средства должны быть направлены на сдерживание роста цен на энергоносители и помощь немецким предприятиям.