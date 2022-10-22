В Германии демонстранты призвали к проведению политики солидарности

В ряде городjв Германии по призыву профсоюзов и ряда организаций, включая Greenpeace, прошли демонстрации с призывом к правительству разработать справедливую политику солидарности в условиях энергетического кризиса и роста цент.

Самая многочисленная манифестация состоялась в Берлине. Участники маршей призвали также ускорить переход от ископаемого топлива к альтернативным источникам энергии.

В сентябре инфляция в Германии составила рекордные 10,9%.

В пятницу Бундестаг одобрил правительственный пакет помощи размером 200 млрд евро, средства должны быть направлены на сдерживание роста цен на энергоносители и помощь немецким предприятиям.