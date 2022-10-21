Ситуация с Каховской ГЭС: мнение экспертов Института изучения войны

Российские официальные лица продолжают обвинять украинские силы в обстреле Каховской ГЭС и широко распространяют схемы, изображающие путь наводнения в случае прорыва плотины. Тем временем, украинские официальные лица заявляют, что российские войска заминировали плотину Каховской ГЭС, предупреждая о разрушительных последствиях.

Плотина находится под российской оккупацией, но украинские войска к ней приближаются. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Каховская ГЭС содержит более 18 миллионов кубометров воды, что в случае подрыва плотины приведет к массовому и быстрому затоплению более 80 населенных пунктов вдоль реки Днепр, включая город Херсон.

При довоенном населении численностью свыше 300 тысяч человек, здесь осталось всего около 100 тысяч.

Президент Украины сказал, что если дамба будет разрушена, это может нарушить водоснабжение большей части юга и оставить крупнейшую в Европе АЭС в Запорожье без охлаждающей воды. Украинский лидер также заявил, что если дамбу разрушить, то Северо-Крымский канал "просто исчезнет".

По имеющимся данным, он обеспечивает 85% водоснабжения аннексированного Россией Крыма. По оценке Интитута изучения войны, Россия, вероятно, продолжает подготовку к атаке на Каховскую гидроэлектростанцию под чужим флагом.

Россия, вероятно, создает информационные условия для подрыва плотины, после того, как российские военные уйдут из западной Херсонской области, с целью обвинить украинские силы в затоплении реки Днепр и близлежащих населенных пунктов, частично в попытке прикрыть свое отступление дальше в восточную Херсонщину.

Продолжающаяся подготовка России к нападению на Каховскую ГЭС, вероятно, также призвана отвлечь внимание от сообщений о российских потерях в Херсонской области.