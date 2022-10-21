Соединенное Королевство в ожидании нового премьера

Лиз Трасс стала пятнадцатым и последним премьером, работавшим при королеве Елизавете II. Спустя 44 дня Трасс, создавшая за краткосрочное время правления столь непростую политическую ситуацию, объявила об отставке.

Что дальше?

Никола Стерджен, первый министр Шотландии: "Что должно произойти сейчас? Ну, на уровне Великобритании, должны пройти всеобщие выборы. Это демократическая необходимость. Предположение о том, что тори сейчас могут объединиться вокруг премьер-министра, любого премьера, я уже даже не говорю об общественных интересах, не имеет под собой оснований".

Лидеры Консервативной партии между тем уже пытаются заручиться поддержкой соратников. Наиболее вероятными претендентами на пост главы правительства Соединенного Королевства, по мнению аналитиков, являются три политика-консерватора: Пенни Мордонт – лидер Палаты общин, Риши Сунак, бывший глава Минфина и, что весьма примечательно, все еще популярный Борис Джонсон.

Люк Ханрахан Euronews: "Существует реальная возможность того, что во втором туре выборов компанию Риши Сунаку в борьбе за премьерский пост составит Борис Джонсон. И Сунак, и Джонсон - фавориты среди членов парламента от партии тори, которые заранее заявили им о своей поддержке.

Мистер Джонсон все еще популярен среди консерваторов, которые будут голосовать онлайн на следующей неделе. Сможет ли Джонсон вернуться на Дауниг стрит спустя всего два месяца после своей отставки".

Эндрю Бриджен, член парламента от консерваторов: "Я думаю, весьма вероятно, что он преодолеет барьер в 100 голосов, что позволит ему попасть в избирательный бюллетень. Все опросы говорят, что если это случится, члены партии проголосуют за Джонсона. Я думаю, это будет шагом назад: у него за спиной солидный политический багаж. События последних 12 месяцев, пока Джонсон был премьер-министром, радости стране не принесли. Однако при Лиз Трасс все было настолько плохо, что многие люди предпочитают Джонсона, поскольку уже привыкли к нему".

До 14 часов понедельника кандидаты должны будут заручиться поддержкой как минимум 100 депутатов-консерваторов. Если это удастся сделать только одному претенденту, он автоматически станет премьером. Если таких кандидатов будет несколько, их кандидатуры выдвинут на голосование всех членов Консервативной партии.