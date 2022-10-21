Борьба за власть среди британских тори

В Великобритании развернулась борьба за пост лидера консервативной партии. Онлайн-голосование состоится на следующей неделе.

Британские СМИ сообщают, что бывший премьер-министр Борис Джонсон прервал свой отпуск на Карибах, чтобы принять участие в гонке. Официальных заявлений на этот счет пока нет. По данным последних соцопросов, около 52% британцев не хотят, чтобы Борис Джонсон вновь возглавил правительство.

По мнению политических аналитиков, фаворитом пока является бывший глава Минфина Риши Сунак. Его кандидатуру уже поддержал экс-министр здравоохранения Саджид Джавид. В общей сложности, около 80 высокопоставленных тори выразили ему свою поддержку. У Джонсона пока есть около 40 голосов. В избирательный бюллетень может также попасть лидер Палаты общин Пенни Мордонт, она уже подтвердила свое намерение принять участие в выборах. У нее уже есть голоса более 20 тори.

До 14 часов понедельника кандидаты должны будут заручиться поддержкой, как минимум, 100 депутатов-консерваторов. Если это удастся сделать только одному претенденту, он автоматически станет премьером. Если таких кандидатов будет несколько, их кандидатуры выдвинут на голосование всех членов Консервативной партии.

Последние месяцы на посту премьера Джонсон работал на фоне скандалов, связанных, в частности, с информацией о вечеринках на Даунинг-стрит во время локдаунов. За несколько дней до отставки Джонсона правительство покинули 50 министров и высокопоставленных чиновников.