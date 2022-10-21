Тюрьма за отказ сотрудничать

Стив Бэннон, бывший помощник экс-президента США Дональда Трампа, приговорен к четырем месяцам тюремного заключения за отказ сотрудничать с Законодательным комитетом, расследующим нападение на Капитолий 6 января 2021 года. Судья федерального суда также назначил ему штраф в размере 6 500 долларов.

Под крики "предатель" Бэннон объяснил, что уважает это решение и пожаловался, что его часами подвергали допросам в рамках других расследований, и он, как никто другой, содействует правосудию.

Предполагается, что его команда юристов подаст апелляцию и таким образом отсрочит тюремное заключение.