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мир

Тюрьма за отказ сотрудничать

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 Euronews
Стив Бэннон
Стив Бэннон   -   Авторское право  Jose Luis Magana/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

Стив Бэннон, бывший помощник экс-президента США Дональда Трампа, приговорен к четырем месяцам тюремного заключения за отказ сотрудничать с Законодательным комитетом, расследующим нападение на Капитолий 6 января 2021 года. Судья федерального суда также назначил ему штраф в размере 6 500 долларов.

Под крики "предатель" Бэннон объяснил, что уважает это решение и пожаловался, что его часами подвергали допросам в рамках других расследований, и он, как никто другой, содействует правосудию.

Предполагается, что его команда юристов подаст апелляцию и таким образом отсрочит тюремное заключение.