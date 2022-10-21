Кабинет министров Джорджи Мелони

Новое правительство Италии будет приведено к присяге в субботу. Мандат на формирование кабинета министров получила лидер победившей на парламентских выборах ультраправой партии "Братья Италии" - Джорджа Мелони.

В пятницу она провела переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой в Квиринальском дворце и приняла от него мандат.

Впервые в истории Италии пост главы правительства занимает женщина.

Джорджа Мелони сообщила, что бывший глава Европарламента, вице-председатель партии Сильвио Берлускони "Вперед, Италия" Антонио Таяни возглавит МИД, а лидер партии "Лига" Маттео Сальвини станет министром инфраструктуры и транспорта, портфель министра по вопросам европейского сотрудничества достанется евродепутату, консерватору Раффаэле Фитто.

Работа Джорджи Мелони на посту премьера будет сопряжена со многими трудностями в условиях энергетического кризиса и инфляции. Бюджетный дефицит страны достиг 150% ВВП, это один из самых высоких показателей в ЕС.

При этом внутри правоцентристской коалиции наблюдается раскол, и, по мнению политических аналитиков, Мелони придется идти на компромисс со своими темпераментными союзниками — Сильвио Берлускони и Маттео Сальвини.