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Италия

Кабинет министров Джорджи Мелони

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 Ирина Шелудкова
Политические консультации с президентом завершились в пятницу.
Политические консультации с президентом завершились в пятницу.   -   Авторское право  AP/Roberto Monaldo/LaPresse

Новое правительство Италии будет приведено к присяге в субботу. Мандат на формирование кабинета министров получила лидер победившей на парламентских выборах ультраправой партии "Братья Италии" - Джорджа Мелони. 

В пятницу она провела переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой в Квиринальском дворце и приняла от него мандат. 

Впервые в истории Италии пост главы правительства занимает женщина.

Джорджа Мелони сообщила, что бывший глава Европарламента, вице-председатель партии Сильвио Берлускони "Вперед, Италия" Антонио Таяни возглавит МИД, а лидер партии "Лига" Маттео Сальвини станет министром инфраструктуры и транспорта, портфель министра по вопросам европейского сотрудничества достанется евродепутату, консерватору Раффаэле Фитто. 

Работа Джорджи Мелони на посту премьера будет сопряжена со многими трудностями в условиях энергетического кризиса и инфляции. Бюджетный дефицит страны достиг 150% ВВП, это один из самых высоких показателей в ЕС. 

При этом внутри правоцентристской коалиции наблюдается раскол, и, по мнению политических аналитиков, Мелони придется идти на компромисс со своими темпераментными союзниками — Сильвио Берлускони и Маттео Сальвини.