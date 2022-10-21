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мир

Симону Халеп отстранили за допинг

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 Глеб Шатуновский
Симона Халеп, иллюстрационное фото
Симона Халеп, иллюстрационное фото   -   Авторское право  Kirsty Wigglesworth/AP

Экс-первая ракетка мира румынка Симона Халеп временно отстранена от теннисных турниров за нарушение антидопинговых правил. Как сообщается, допинг-проба, взятая у спортсменки на US Open, показала наличие запрещенного препарата роксадустата, который повышает способность крови переносить кислород. Ранее Халеп объявила о досрочном завершении сезона из-за восстановления после операции.

В этом году румынская теннисистка выиграла один турнир WTA и располагается на девятом месте в профессиональном рейтинге.