Симону Халеп отстранили за допинг

Экс-первая ракетка мира румынка Симона Халеп временно отстранена от теннисных турниров за нарушение антидопинговых правил. Как сообщается, допинг-проба, взятая у спортсменки на US Open, показала наличие запрещенного препарата роксадустата, который повышает способность крови переносить кислород. Ранее Халеп объявила о досрочном завершении сезона из-за восстановления после операции.

В этом году румынская теннисистка выиграла один турнир WTA и располагается на девятом месте в профессиональном рейтинге.