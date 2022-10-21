Антиправительственные протесты в Чаде: десятки погибших

В Чаде в ходе антиправительственных манифестаций погибли по меньшей мере 60 человек, более 300 получили ранения. Огонь по демонстрантам открыли силы безопасности. Люди, вышедшие на улицы, требовали немедленного восстановления гражданских институтов власти.

В четверг истек переходный период, установленный в апреле прошлого года в связи с гибелью президента Идрисса Деби Итно. Власть тогда перешла к группе военных во главе с сыном бывшего лидера генерал-лейтенантом Махаматом Идриссом Деби Итно. Созванный по инициативе властей и оппозиции диалог по примирению Чада принял 5 октября решение продлить переходный период еще на два года. Итно был назначен временным президентом. Африканский союз и ООН осудили насилие.

Стефан Дюжарик, официальный представитель генсека ООН: "Мы призываем власти обеспечить соблюдение безопасности и прав человека для всех жителей Чада, включая право на свободу выражения мнений, мирных собраний и ассоциаций. Мы также призываем все стороны воздерживаться от насилия или чрезмерного применения силы и оставаться приверженными духу диалога в интересах мира и стабильности в стране".

Несмотря на запрет властей, тысячи людей откликнулись на призыв оппозиции и приняли участие в акциях протеста.

Участник протеста: "Чад, мы хотим равенства и справедливости!"

Для разгона манифестантов власти применяют силу. В четверг власти в столице страны и двух других городах ввели комендантский час.