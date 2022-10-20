Кризис в британском правительстве усиливается

В Великобритании усиливается правительственный кризис, звучит все больше призывов к отставке премьер-министра Лиз Трасс, которая попала под огонь критики из-за своих налоговых инициатив. По данным британских СМИ, консерваторы направили в партийный комитет письма с просьбой вынести Трасс вотум недоверия.

В среду в парламенте на главу британского правительства с критикой обрушился лидер оппозиции Кейр Стармер: "Снижение налога на 45% отменено. Снижение корпоративного налога отменено. Снижение налога на 20% отменено. Двухлетняя заморозка цен на энергию отменена. Безналоговые покупки отменены. Доверие к экономике исчезло. Предполагаемый лучший друг, бывший казначей, его тоже нет. Ничего нет. Так почему она всё ещё здесь?!"

"Я боец, а не трус, — ответила на это Лиз Трасс. — Я действовала в национальных интересах, чтобы обеспечить экономическую стабильность".

На это фоне о своей отставке сообщила глава МВД Великобритании Суэлла Браверман. В своем письме она также раскритиковала Лиз Трасс, отметив что правящая Консервативная партия, по ее словам, нарушила ключевые обещания, которые дала своими избирателями.

По оценкам наблюдателей, одним из поводов стало расхождение во взглядах между Браверман и Трасс по миграционной политике.

Вечернее голосование в палате общин по вопросу добычи сланцевого газа методом гидроразрыва пласта переросло в хаос — парламентские организаторы консерваторов заставили около 40 сомневающихся депутатов поддержать правительство.

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс извинилась за допущенные ошибки, но отказывается уходить в отставку.